Иконки для сайта

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Закрыт13 заявок339 просмотров

Есть сайт в интернете, хотели бы его немного оживить добавив красивые иконки продукции на главную страницу.

Сайт по продаже складской техники (тележки, штабелеры, подъемные столы, погрузчики, пластиковые паллеты, и др.)

Ждем ваших предложений!

Указывайте стоимость одной иконки и если есть примеры подобной работы!

14 лет назад
marcouk
Руслан 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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