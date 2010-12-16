Иконки для сайта

Есть сайт в интернете, хотели бы его немного оживить добавив красивые иконки продукции на главную страницу.

Сайт по продаже складской техники (тележки, штабелеры, подъемные столы, погрузчики, пластиковые паллеты, и др.)

Ждем ваших предложений!

Указывайте стоимость одной иконки и если есть примеры подобной работы!