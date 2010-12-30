Приватный проект для gornishan

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка143 просмотра

Иконка для сайта по продаже авиабилетов http://www.altis.aero

14 лет назад
ablagodir
Андрей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
14 лет назад
$10
1 день
Был приятно удивлен скоростью выполнения заказа. Андрей настоящий профессионал!
Замечательный заказчик!

Заявки фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
14 лет назад

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