Иконки для сайта

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Закрыт23 заявки338 просмотров

Нужны иконки, примерно 100х100, тема реклама.

Иконка на раздел:

- наружная реклама

- интерьерная реклама

- полиграфия

- реклама на щитах

- широкоформатная печать

- маркетинговые исследования

и т.п.

Содержание иконки с исполнителя (согласовывается).

Цена за 1 шт?

14 лет назад
delaemhorosho
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров