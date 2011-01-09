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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок145 просмотров

Небольшой аватар

14 лет назад
SergeNet
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitrY29
Дмитрий 
31 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

DmitrY29
Дмитрий 
31 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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