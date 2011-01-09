Для сайта надо сделать картинку "форма записи на тренинг", по нажатию которой вызывается форма. Сейчас форма вызывается по текстовой ссылке, которая плохо заметна. Как сейчас, можно посмотреть тут: http://www.constellations.ru/history-piter.html#details ...