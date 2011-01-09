Требуется нарисовать иконки для разделов сайта. (Сайт будет посвещен американским футболкам Liquid Blue и The Mountain. Размер иконок - 300х300px Сайты производителей - http://liquidblue.com/ http://shop.themountain.me/categories/The-Mountain/Adult-T%252dShirts/ ...
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