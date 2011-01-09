Иконки для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок261 просмотр

Требуется нарисовать иконки для разделов сайта. (Сайт будет посвещен американским футболкам Liquid Blue и The Mountain.

Размер иконок - 300х300px

Сайты производителей -

http://liquidblue.com/

http://shop.themountain.me/categories/The-Mountain/Adult-T%252dShirts/

Нужны иконки для разделов:

# Футболки Liquid Blue

* ROCK & ROLL

* REGGAE (Боб Марли)

* BIKER

* LIGHT FANTASY

* DARK FANTASY

* SKULLS

* AMERICAN WEST

* WILDLIFE

* AQUATIC

* SPACE

* POP CULTURE

# Футболки The Mountain

* AQUATIC

* DRAGONS

* FANTASY

* HORSE

* NATIVE AMERICAN

* NATURE

* NORTH AMERICAN ANIMALS

* PATRIOTIC

* PETS

* REPTILE

* WOLF

* ZOO

Формат JPG или GIF, вес файлов желательно не большой - 30...70 кб

В приложении пару примеров того, для понимания того, что требуется (нарисовал сам, нужно лучше)

14 лет назад
anvvar
Анвар 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

wisemars
Руслан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую!
Был очень раз содрудничать с Анваром! Весьма интересный заказ. +Своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

wisemars
Руслан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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