Корректно пересохранить исходник

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  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки213 просмотров

Здравствуйте,вот сайт : http://cms4.prgmm.ru в шапке две иконки два сертификата маленьких красных.

Исходник в кореле обоих есть ! Нужно сделать чуть побольше что бы были читабельные на сайте и цвет сделать такой как в приложении,а то немого не совпадает !Сделать нужно прямо сейчас жду предложений !

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$20
1 день
Оперативно и качественно ! Спасибо !!!
Четкие пожелания Полная оплата Сотрудничеством доволен РЕКОМЕНДУЮ!!!

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apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад