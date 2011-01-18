Корректно пересохранить исходник

Здравствуйте,вот сайт : http://cms4.prgmm.ru в шапке две иконки два сертификата маленьких красных.

Исходник в кореле обоих есть ! Нужно сделать чуть побольше что бы были читабельные на сайте и цвет сделать такой как в приложении,а то немого не совпадает !Сделать нужно прямо сейчас жду предложений !