14 фавиконок к сайтам

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт8 заявок291 просмотр

Нужно сделать 14 простеньких фавиконок (favicon.ico) для 14 сайтов.

14 лет назад
Nick_D
44 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров