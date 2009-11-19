Продвижение сайта в англоязычном Google

Добрый день! Для начала опишу ситуацию: есть сайт www.psydesign.ru. Начали продвигать, по запросам вышли в топ-20 - звонков нет (примерно 240 посещений в день). По нашему изначальному пониманию чем выше позиции, тем больше звонков - но ...