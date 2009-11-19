Продвижение сайта в англоязычном Google

Небоходимо раскрутить интернет-магазин на движке "OS Comerce" на первую страницу гугла по ключевым фразам: "спортивное питание" "спортивного питания" Предложения типа "готов раскрутить за (700-1000)$" или "прогон по доскам" сразу в ИГНОР!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный оптимизатор, способный продвинуть сайт по высоко- и средне-частотным запросам в англоязычном гугле.
Обязателен опыт и положительные результаты.
Желательна зависимость оплаты от результатов продвижения.
В перспективе - продвижение в google.de, it, fr, es.
Пишите.
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