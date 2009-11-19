Требуется привлечь клиентов на сайт

Добрый день!

Для начала опишу ситуацию: есть сайт www.psydesign.ru. Начали продвигать, по запросам вышли в топ-20 - звонков нет (примерно 240 посещений в день). По нашему изначальному пониманию чем выше позиции, тем больше звонков - но оно себя не оправдывает. Вопрос: что переделать? Требуется специалист, который продвинет дальше в топ по уже определенным позициям и предложит варианты что добавить или переделать на самом сайте, чтобы пошли звонки о он начал себя оправдывать. Естественно это не обязательно должен быть один человек;)

Спасибо заранее и, пожалуйста, в предложениях указывайте стоимость услуг:)