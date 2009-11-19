Требуется привлечь клиентов на сайт

Поднять тИЦ сайту (в профиле), пока одному, далее еще много будет. Работаю только по постоплате. Возможно (в исключительном случае) по предоплате 50%. Пишите кол-во, которое сделаете, а также цену за тИЦ. Новички не нужны! Также, прогоны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Для начала опишу ситуацию: есть сайт www.psydesign.ru. Начали продвигать, по запросам вышли в топ-20 - звонков нет (примерно 240 посещений в день). По нашему изначальному пониманию чем выше позиции, тем больше звонков - но оно себя не оправдывает. Вопрос: что переделать? Требуется специалист, который продвинет дальше в топ по уже определенным позициям и предложит варианты что добавить или переделать на самом сайте, чтобы пошли звонки о он начал себя оправдывать. Естественно это не обязательно должен быть один человек;)
Спасибо заранее и, пожалуйста, в предложениях указывайте стоимость услуг:)
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