Задача - поднять тИЦ сначала на одном, потом на 100 сайтах. Выслушаем любые технические решения. Я это вижу так: регистрация статей в бесплатных каталогах статей регистрация в белых каталогах ссылок регистрация в социальных закладках перелинковка аккаунтов ЖЖ Если у кого есть ...