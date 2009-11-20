Продвижение сайта

Требуется продвинуть сайт www.shinibu.ru в ТОПы Яндекса и Гугла по запросам: шины б/у, шины бу, шины б у и др, полный список ключей дам при личном общении.

Понимаю, что предложений будет очень много, поэтому предложения буду рассматривать ТОЛЬКО в таком виде:

1. Список мер по продвижению

2. Примерный бюджет

3. Сроки вывода в ТОП

4. Ссылка на портфолио

Очень ценю свое время, поэтому в переписку с дилетантами не вступаю, предложения типа "Готов работать, пишите в аську" удаляю не раздумывая. Если я Вам не ответил, значит мне не интересно, не нужно писать 2-3-4 раза.

При взаимной удовлетворенности результатами возможна постоянная работа.