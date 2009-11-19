Необходимо грамотное продвижение ресурса

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки163 просмотра
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Необходимо грамотно продвинуть ресурс.

Необходимый результат:

1) посещаемость сайта 5000 уников

2) ТиЦ 500+

Сайт форекс тематики, имеется форум на поддомене.

Важные моменты :

Публика тематическая, качественная (1разовые посещения в целях накрутки счетчика не интересуют).

Раскрутка белая

Интересуют сумма и сроки: адрес сайта отправлю в личку. Можно поэтапно разбить успех и оплату. Например:

Тиц 100 , Посещаемость 1000 - срок, сумма

Тиц 200 , Посещаемость 2000 - срок, сумма

....

Тиц 1000 , Посещаемость 5000 - срок, сумма

или в любой другой градации. Предлагайте. Мне важен итоговый результат и бюджет необходимый.

П.с. ответы скрыты, пишите предложение в теле проекта.

14 лет назад
pokolop
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
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