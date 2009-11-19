Повышение посещаемости

Есть сайт. http://imagec.ru

Разместил там рекламу от бегуна.

Как сделать чтобы его хоть немного посещали? За рекламу платят. Буду платить процент за

каждого реального посетителя, кто просмотрит сайт, только не просто так для галочики, а

реальный человек. Только что бы он 25 раз туда не заходил.

Хотя бы человек 500 в сутки.

В google по поиску, выводится где то на 6-7 странице.

Кто что может сделать?