Постоянные ссылки на сайт

Здравствуйте. Для сайта тематики "стеклянные двери и перегородки" стоит задача увеличить ссылочную массу без ежемесячной финансовой поддержки.

Прошу оставить свои предложения по следующей форме:

1. Метод

2. Гарантированное количество постоянно размещенных ссылок (отчет в виде txt файла, засчитываются только сайты присутствующие в индексе Яндекса не менее чем 15ю страницами, моя ссылка не скрыта от индексации, разумное кол-во ссылок со страницы)

3. Стоимость

4. Срок выполнения

5. Контактная информация

Оплата по факту или безопасную сделку (если не согласны лучше вообще не пишите). Прошу отвечать только в проекте. Исполнителей может быть несколько.

Предложения скрыты.

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