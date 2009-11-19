Постоянные ссылки на сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок233 просмотра
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Здравствуйте. Для сайта тематики "стеклянные двери и перегородки" стоит задача увеличить ссылочную массу без ежемесячной финансовой поддержки.

Прошу оставить свои предложения по следующей форме:

1. Метод

2. Гарантированное количество постоянно размещенных ссылок (отчет в виде txt файла, засчитываются только сайты присутствующие в индексе Яндекса не менее чем 15ю страницами, моя ссылка не скрыта от индексации, разумное кол-во ссылок со страницы)

3. Стоимость

4. Срок выполнения

5. Контактная информация

Оплата по факту или безопасную сделку (если не согласны лучше вообще не пишите). Прошу отвечать только в проекте. Исполнителей может быть несколько.

Предложения скрыты.

Пишите точно ответы на вопросы!

14 лет назад
S-E-O
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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