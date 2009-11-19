Постоянные ссылки на сайт

Поднять тИЦ сайту (в профиле), пока одному, далее еще много будет. Работаю только по постоплате. Возможно (в исключительном случае) по предоплате 50%. Пишите кол-во, которое сделаете, а также цену за тИЦ. Новички не нужны! Также, прогоны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Для сайта тематики "стеклянные двери и перегородки" стоит задача увеличить ссылочную массу без ежемесячной финансовой поддержки.
Прошу оставить свои предложения по следующей форме:
1. Метод
2. Гарантированное количество постоянно размещенных ссылок (отчет в виде txt файла, засчитываются только сайты присутствующие в индексе Яндекса не менее чем 15ю страницами, моя ссылка не скрыта от индексации, разумное кол-во ссылок со страницы)
3. Стоимость
4. Срок выполнения
5. Контактная информация
Оплата по факту или безопасную сделку (если не согласны лучше вообще не пишите). Прошу отвечать только в проекте. Исполнителей может быть несколько.
Предложения скрыты.
Пишите точно ответы на вопросы!
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