Необходима консультация по СЕО для новичка. Вопросы простые, поэтому хотелось бы получить ответы от себя доступным языком без лишних терминов..

Итак, необходимо:

-l. Ответить на эти вопросы и выслать в txt файле:

1. Что такое вИЦ?

2. Что такое тИЦ?

3. Что такое PageRank?

4. Какая идеальная оптимизация страницы под запрос АБВГ? (как нужно оптимизировать данную страницу под данный запрос)

5. Какие факторы еще стоит оптимизировать на сайте?

6. Написать формулу релевантности запросу DFG и дать расшифровку

7. Перечислить и дать краткую характеристику этапам продвижения сайта

8. Что такое ТрастРанк?

9. Как поисковые системы подавляют накрутки релевантности оптимизаторами? (рассказать о фильтрах которые знаете и как они работают)

10. Рассказать о медиапланировании в SEO

-ll. Ответить на дополнительные возникшие вопросы, в случае если будет что-то не понятно.

По факту 20-25уе.

[email protected]

ICQ#: 564473248

Спасибо!