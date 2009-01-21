Oscommerce фильтр по атрибутам

HTTP/1.0 200 OK Date: Wed, 21 Jan 2009 06:49:43 GMT Server: Apache X-Pingback: http://slavnazi.org/xmlrpc.php Vary: Accept-Encoding Connection: close Content-Type: text/html; charset=UTF-8 проблемы со связью с анализируемым сервером ... Вот это нужно побороть, версия wordpress вроде 2.7
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать фильтп по атрибутам в oscommerce VAM.
Есть пару атрибутов
по ним нужно сделать фильтрацую см. картинку
Область применения: Печать
Мы выбираем на сайте область применеия печать и показываются все товары где стоит это значение.
Таких атрибутов около 5-6 будет.
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