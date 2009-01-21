Проблема с индексацией wordpress яндексом

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки187 просмотров
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HTTP/1.0 200 OK

Date: Wed, 21 Jan 2009 06:49:43 GMT

Server: Apache

X-Pingback: http://slavnazi.org/xmlrpc.php

Vary: Accept-Encoding

Connection: close

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

проблемы со связью с анализируемым сервером ...

Вот это нужно побороть, версия wordpress вроде 2.7

WordPress
15 лет назад
tvoy
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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