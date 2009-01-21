Проблема с индексацией wordpress яндексом

Необходимо написать модуль для DLE 7.3, который бы отображал новости на странице как например на YouTube. Сайт видеогаллереи. При клике на одну из картинок юзер попадает на страницу просмотра видео, где ниже окна проигрывателя показывались ...
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HTTP/1.0 200 OK
Date: Wed, 21 Jan 2009 06:49:43 GMT
Server: Apache
X-Pingback: http://slavnazi.org/xmlrpc.php
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
проблемы со связью с анализируемым сервером ...
Вот это нужно побороть, версия wordpress вроде 2.7
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