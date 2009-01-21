Программа на Java

Это небольшой проект на Java.

Существует open source програма для построения сетевых графиков cytoscape.org

В ней существует возможность командной batch-генерации сетевых графиков на стороне сервера без Х. Эта возможность не документирована подробно, но сама функция имеется.

Мне требуется разработка простой програмной надстройки (wrapper) на Java для генерации сетевых графиков на стороне сервера.

Создание такой программы-wrapper'a и является Вашей задачей.

Доступная на указанном сайте программа имеет GUI и исходники, позволяет отображать графики, загружая образцы данных.

Требования к разрабатываемой программе:

- Создать программу-wrapper на Java, с простыми текстовыми инструкциями для генерации сетевых графиков на стороне сервера без использования X (headless mode);

- Входные данные для нашего wrapper'a должны быть простыми;

- Необходимо иметь опции для задания вида свойств объектов (цвет, размер, тип, и т.п.)

- Для выполнения проекта вам потребуется просмотреть исходники программы.

- Наша программа-wrapper не будет использовать GUI, достаточно использовать Command line.

Если вы готовы выполнить этот проект, пожалуйста сообщите мне вашу цену и какое приблизительно время вам потребуется для выполнения работы.

Спасибо.