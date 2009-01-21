Кодирование URL источника в плагине подкастинга WP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка721 просмотр
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Приложенный файл - плагин под WordPress для подкастинга/проигрывания mp3.

Он выдает в коде страницы такое:

Необходимо доработать плагин таким образом чтобы он кодировал этот URL с целью невозможности скачивания mp3 пользователями.

Желательно делать изменения в отдельном файле, чтобы при смене версий плагина можно было безболезненно использовать созданное решение.

Тут можно почитать для вдохновения:

http://all-streaming-media.com/streaming-media-faq/faq-protect-streaming-video.htm

15 лет назад
Aleksandro
Александр 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад