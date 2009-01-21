Реализовать меню на сайте (PHP)

$40
Веб-программированиеЗакрыт16 заявок268 просмотров
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В движке (какой движок - не знаю) нужно сделать меню слева. Обычный каталог товаров. Добавить меню в шаблон - т.е. сдать нормальный рабочий вариант.

Шаблоны - tpl

Платформа - PHP|MYSQL

PHP
15 лет назад
wade_seo
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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