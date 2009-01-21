Сделать сайт,верстка,панель управления.

Веб-программированиеЗакрыт24 заявки378 просмотров
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Необходимо сверстать сайт и поставить его на панель управления, что бы через панель управления можно было добавлять текст, фото, новые пункты меню, новые пункты Услуг, новые новости.

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Остальное при работе.

15 лет назад
porochkin
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
diroll
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$400
15 дней