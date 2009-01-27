Немного доработать блог на WP

$50
Веб-программированиеЗавершен10 заявок208 просмотров
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Есть блог на WordPress. Нужно его немного доработать - как в плане визуализации (подкорректировать шаблон), так и в плане функционала установить и настроить кой-какие плагины.

Для специалиста в WP - работы на час примерно.

15 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Maksus
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Исключительно положительные отзывы о работе Максима. Сразу видно специалиста в WordPress. В моем задании работа была не очень сложной, но если возникнут более глобальные вопросы по движку - обязательно снова обращусь к Максиму.
Павел - отличный заказчик, с четко поставленными задачами и своевременной оплатой. Работать с такими людьми - одно удовольствие :)