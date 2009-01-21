Сайт на cakephp

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки168 просмотров
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Нужно перевести сайт(ы?) клиента(ов) на cms, в основе которой - самопис на cakephp или codeigniter. Пишите ваши предложения.

Как правило, сайты клиентов - 2-3 типа данных, иногда есть торговый каталог.

В среднем готовы платить 100 вмз за сайт (дизайн есть).

PHP
15 лет назад
wade_seo
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад