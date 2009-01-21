Сайт на cakephp

Нужно перевести сайт(ы?) клиента(ов) на cms, в основе которой - самопис на cakephp или codeigniter. Пишите ваши предложения.

Как правило, сайты клиентов - 2-3 типа данных, иногда есть торговый каталог.

В среднем готовы платить 100 вмз за сайт (дизайн есть).