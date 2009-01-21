Сайт на cakephp

Есть блог на WordPress. Нужно его немного доработать - как в плане визуализации (подкорректировать шаблон), так и в плане функционала установить и настроить кой-какие плагины. Для специалиста в WP - работы на час примерно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести сайт(ы?) клиента(ов) на cms, в основе которой - самопис на cakephp или codeigniter. Пишите ваши предложения.
Как правило, сайты клиентов - 2-3 типа данных, иногда есть торговый каталог.
В среднем готовы платить 100 вмз за сайт (дизайн есть).
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