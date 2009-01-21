Работа для флешера-анималиста

Есть замысел проекта по типу яндекс-маркета. Проект будет работать на VirtueMart под Joomla. Если Вы знакомы с этим компонентом и программированием на php, пишите на elizar(точка)online(сбк)gmail.com для получения подробностей. Бюджет и время, необходимое для работы, ...