Создать подобие Яндекс маркета на joomla

Есть замысел проекта по типу яндекс-маркета. Проект будет работать на VirtueMart под Joomla.

Если Вы знакомы с этим компонентом и программированием на php, пишите на elizar(точка)online(сбк)gmail.com для получения подробностей.

Бюджет и время, необходимое для работы, оцениваете вы после чтения ТЗ. На письма с текстом типа "Сколько заплатите?", "Почему бы вам не заказать у меня самописный движок?" отвечать не буду.