Доработка интернет-магазина

Существуют два интернет магазина на одном движке ,но с различными модификациями.

Для одного магазина была сделана работа по Т3.

Необходимо выполнить работы по такому же т3 , только для второго интернет магазина ,по возможности используя уже сделанный код.

Необходимо решение "Под ключ" , т.е полная доработка магазина по Т3.

Работа срочная , жду комментариев только от свободных програмистов.

Оплата после демонстрации работы всего Т3 на вашем хостинге.