Бот парсер

Требуется Програмист или команда програмистов для создания Бота.

Основные задачи:

С использованием Соксов Залогиниться на сайте и осушествлять ряд последовательных действий по заранее заданым параметрам, с возможностью как передачи информации на сайт так и сохнанения ее с сайта, также софт должен сохранять полученую информацию в MySQL базы. код должен быть в открытом виде с ясными пояснениями, принимать софт будет професионал, нач. группы програмистов.

Желательно: реализация 3-х и более потоков, работа на выделенном сервере под Windows, администрирование через админ панель.

срок реализации: 2 недели

Оплата по факу выполнения. аванс выдается только при предявлении явных результатов, наработак, неуверенных в себе школьников студентов и иже с ними, кто наделал себе фидов на верстке прошу не беспокоить не тратьте свое и наше время.

Орентировочная цена 1000 USD при адекватном обосновании оплата может варьироваться, способ оплаты хоть голубиная почта если вы сами готовы нести издержки по получению вами денег.

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