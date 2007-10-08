Флеш-карта проезда

Веб-программированиеЗакрыт22 заявки288 просмотров
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Необходимо создать флеш-карту проезда.

Пример:

http://www.electro.ua/view/contact

Функционал карты абсолютно такой же как в примере.

На карте должны быть анимированны основные объекты(метро, магазин, склад).

Пунктиром проведена дорога к объекту. На пунктире показана машинка и следы - пешеходный и автомобильный проезд.

На увеличенной карте должна быть возможность передвигать карту вверх-вниз, вправо-влево.

Бюджет работы- 60 дол.

15 лет назад
sheva
50 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
olegTomenko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$60
1 день
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