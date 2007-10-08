Сделать модуль хак

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки224 просмотра
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Короче нужно такое есть сайт zooster.ru работает на instantcms там есть модуль клубы нужно в клубы сделать информер т. картинка с названием клуба и выводом количества участников циферкой информер нужен для вставки на разные сайты чтоб участники клуба просто могли скопировать код и вставить например в подпись!

пример :

http://soklubniki.ru/clubizm/%D0%E0%E7%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E0+%CE%E4%ED%EE%EA%EB%F3%E1%ED%E8%EA%E8.RU/

слева информер клуба

15 лет назад
vladobmen
Владимир 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
whitetz
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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