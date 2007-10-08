Приватный проект для Мухаметшина Динара(Битрикс)

Что можно сказать...Денег, уже наверняка этот человек не вернет(16т.р.), но, дело, даже не в этом... Данный исполнитель получил всю сумму за проект больше месяца назад, и попросту меня продинамил, сначала тянул резину как мог, практически постоянно пропадал неделями, в аську отвечал очень редко, не справился с версткой, в связи с чем практически "убил" половину дизайна сайта под разными предлогами. На просьбы в аську, в личные сообщения доделать сайт, не отвечает. Человек пропал после высылки ему списка доработок по сайту и вообще после этого нигде не появляется. Хотя, когда я ему был что - то должен, он регулярно появлялся и интересовался, когда я смогу расплатиться. В общем, очень непорядочный, безответственный исполнитель. Никогда и никому не советую работать с этим человеком, если вам дороги ваше время и деньги, человек просто не справился с работой и банально скрылся, а значит, он просто МОШЕННИК. Итого: данный исполнитель получил всю сумму по проекту(16т.р.) Не справился с заданием и самым подлым образом пропал из поля моего зрения, и вряд ли уже появится. Он, без предупреждения удалил свой аккаунт отсюда, чтобы стереть всю переписку по проекту и историю, и чтобы я даже не мог оставить отрицательный отзыв о нем, но, спасибо администрации - восстановили аккаунт. Динар, я все еще надеюсь с вами пообщаться, в противном случае, я буду решать ваш вопрос всеми доступными мне способами в рамках закона(Или вы доделаете свою работу, либо же, вернете мне деньги потому, что, половинчатый сайт мне не нужен). Очень надеюсь, что прочитав данный отзыв с вами больше никто и никогда работать не будет. Желаю вам неудачи, с неуважением к вам, заказчик.