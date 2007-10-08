Приватный проект для Мухаметшина Динара(Битрикс)

$500
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок444 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание сайта на битриксе

Нужно реализовать следующее:

1) Сверстать 15 макетов валидно, кроссбраузерно

2) Интегрировать в 1С-Битрикс

3) Настроить программный продукт для работы

15 лет назад
moonknight
40 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
BossIT
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$500
10 дней
Что можно сказать...Денег, уже наверняка этот человек не вернет(16т.р.), но, дело, даже не в этом... Данный исполнитель получил всю сумму за проект больше месяца назад, и попросту меня продинамил, сначала тянул резину как мог, практически постоянно пропадал неделями, в аську отвечал очень редко, не справился с версткой, в связи с чем практически "убил" половину дизайна сайта под разными предлогами. На просьбы в аську, в личные сообщения доделать сайт, не отвечает. Человек пропал после высылки ему списка доработок по сайту и вообще после этого нигде не появляется. Хотя, когда я ему был что - то должен, он регулярно появлялся и интересовался, когда я смогу расплатиться. В общем, очень непорядочный, безответственный исполнитель. Никогда и никому не советую работать с этим человеком, если вам дороги ваше время и деньги, человек просто не справился с работой и банально скрылся, а значит, он просто МОШЕННИК. Итого: данный исполнитель получил всю сумму по проекту(16т.р.) Не справился с заданием и самым подлым образом пропал из поля моего зрения, и вряд ли уже появится. Он, без предупреждения удалил свой аккаунт отсюда, чтобы стереть всю переписку по проекту и историю, и чтобы я даже не мог оставить отрицательный отзыв о нем, но, спасибо администрации - восстановили аккаунт. Динар, я все еще надеюсь с вами пообщаться, в противном случае, я буду решать ваш вопрос всеми доступными мне способами в рамках закона(Или вы доделаете свою работу, либо же, вернете мне деньги потому, что, половинчатый сайт мне не нужен). Очень надеюсь, что прочитав данный отзыв с вами больше никто и никогда работать не будет. Желаю вам неудачи, с неуважением к вам, заказчик.
  • Похожие заказы

  • Сделать модуль хак

    Короче нужно такое есть сайт zooster.ru работает на instantcms там есть модуль клубы нужно в клубы сделать информер т. картинка с названием клуба и выводом количества участников циферкой информер нужен для вставки на разные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Автолинкинг ссылок в доп. полях DLE

    Новости на сайт добавляются через BB-код редактор. У новостей есть 2 доп.поля, в них добавляются почти 100% ссылок сайта. Есть вот этот модуль http://4dle.ru/2007/10/08/udobnoe_dobavlenie_bolshogo_kolva_ssylok.html который написан давным-давно и линкует всё подряд. Задача сделать автолинкинг ссылок ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Манипуляции с базой Mysql

    Необходимо сделать следующие работы с базой интернет магазина. В каталоге более 10.000 товаров , поэтому необходимо написать небольшой скрипт. 1.В таблице цен, все цены уменшить на 2.5% 2.Продукты в определённых категориях оставить не тронутыми.

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    Существуют два интернет магазина на одном движке ,но с различными модификациями. Для одного магазина была сделана работа по Т3. Необходимо выполнить работы по такому же т3 , только для второго интернет магазина ,по возможности используя уже сделанный ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Бот парсер

    $5000

    Требуется Програмист или команда програмистов для создания Бота. Основные задачи: С использованием Соксов Залогиниться на сайте и осушествлять ряд последовательных действий по заранее заданым параметрам, с возможностью как передачи информации на сайт так и сохнанения ее с ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Автобонус

    Здравствуйте . Нужно сделать чтобы партнерам автоматически зачислялся бонус 1wmr за каждого привлеченного пользователя . Сайт http://zagrebun.ru Бюджет 200-300р

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доска объявлений

    $50

    Требуется написать доску объявлений ТЗ в приложении. Данная доска успешно реализована на джумле (MarketPlace), единственно что-то добавить, что-то убрать.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад