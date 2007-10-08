Приватный проект для Мухаметшина Динара(Битрикс)

Короче нужно такое есть сайт zooster.ru работает на instantcms там есть модуль клубы нужно в клубы сделать информер т. картинка с названием клуба и выводом количества участников циферкой информер нужен для вставки на разные ...
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Создание сайта на битриксе
Нужно реализовать следующее:
1) Сверстать 15 макетов валидно, кроссбраузерно
2) Интегрировать в 1С-Битрикс
3) Настроить программный продукт для работы
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