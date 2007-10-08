Разработка областного портала

Веб-программированиеЗакрыт47 заявок594 просмотра
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В кратце:

Нужно разработать областной портал.

В идеале нечто вроде ngs.ru.

Варианты:

1 - с нуля (php или java)

2 - использовать популярную CMS

3 - использовать Вашу разработку для подобных сайтов

15 лет назад
tauruss
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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