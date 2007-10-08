Проверка товара на легальность и выигшыш приза

В Админке генерируются номера, далее они размещаются на товарах, люди покупают товары, стирают защитный слой и видят код, заходят на сайт, вводят код и им выдается сообщение оригинальный товар или нет + выигрыл их код приз или нет.

Более детальное описание в приложении.

Пожалуйста, не пишите предложения типа "Возьмемся и т.д.". Максимальный шанс у тех, кто дает ссылки на серьезные PHP проекты, портфолио. В приват присылает комментарии по ТЗ, советы и т.д.