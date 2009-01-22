Создание сайтов на DLE

Нужен человек который будет создавать новые сайты на DLE. Его задача - выбор нового шаблона для каждого домена, небольшая его корректировка - тоесть убрать лишние англ слова к примеру, копирование файлов на хост, инсталляция сайта, добавление категорий в шаблон. С меня домены и хост для них. Места где водятся шаблоны ).

Пока планируется объем 2-3 домена в день. В дальнейшем, по результатам работы вашей и моей увеличение и бюджета и объемов работы.

Бюджет 100-150 в месяц, могу платить каждый день.