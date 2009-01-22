Модуль обратная связь для Joomla 1.5

Веб-программированиеЗавершен3 заявки134 просмотра
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Здравствуйте. Имеется модуль обратной связи для Joomla 1.5, модуль писал сам. Но он не работает, т.к. функция mail() не работает. Как я понял, нужно подключить функцию отправки письма, но не догоняю как) Прошу помочь подключить функцию.

Кто уже сталкивался и знает как это сделать, прошу написать в ICQ 444380386

Joomla
15 лет назад
bakievrustem
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
fly1ted
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Спасибо большое за оперативное решение поставленное задачи! приятно было работать. Спасибо ещё раз
Работа выполнена и оплачена.
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