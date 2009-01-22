Модуль обратная связь для Joomla 1.5

Здравствуйте. Имеется модуль обратной связи для Joomla 1.5, модуль писал сам. Но он не работает, т.к. функция mail() не работает. Как я понял, нужно подключить функцию отправки письма, но не догоняю как) Прошу помочь подключить функцию.

Кто уже сталкивался и знает как это сделать, прошу написать в ICQ 444380386