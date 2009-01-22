Полиграфический калькулятор

Здравствуйте разработчики!

Нужно сделать что-то похожее на http://www.master-poligraf.ru

Как я это вижу:

1. Есть клиентская часть с разными типами калькуляторов (см. ссылку выше)

2. Админ часть:

2.1. Можно создать новый калькулятор ("конструктор"), указывая произвольное количество полей, вариантов (в том числе и скидки, если "тираж больше 2000/5000/10000") и формулы взаимодействия.

2.2. Можно редактировать и удалять уже существующие. (Изменять формулы, цены, количество полей и варианты в них)

3. Ко всему этому нужен минимальный дизайн (как на вышеуказанном сайте) без излишеств.

Напишите, пожалуйста, сколько времени у Вас это займет, и за какие деньги Вы готовы сделать подобный проект.