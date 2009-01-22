Доработка билинга

В кратце: Нужно разработать областной портал. В идеале нечто вроде ngs.ru. Варианты: 1 - с нуля (php или java) 2 - использовать популярную CMS 3 - использовать Вашу разработку для подобных сайтов
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Кто работает с A1 или работал с русским биллингом.
Надо сделать так, чтобы URI обработчика был один для многих сайтов, т.е у меня к примеру 100 сайтов с одним перфиксом, но код обработчика должен быть ОДИН для всех на другом хостинге.
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