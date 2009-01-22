Немного переделать готовый шаблон на DLE

$20
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок182 просмотра
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Есть готовый шаблон под DLE в нем надо изменить верхную часть. Шаблон написан на дивах. Срочно.

15 лет назад
bricks
Alexus 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-2)
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