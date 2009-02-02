Парсер кэша поисковиков упавшего сайта

Создание флэш банэра 468 на 60 на пляжную тематику
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется собрать все закэшированные (Yandex, Google) страницы сайта, который уже не работает.
Сохранять все линки и структуру необязательно. Сайт парсится для переноса на новую платформу phpbb2 в полуавтоматическом режиме. Нужно продумать вариант авто-переноса всего в базу форума (временный раздел) для последующей сортировки модераторами по новым разделам.
собственно сайт был: g o l d k e y s 2 dot ru.
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