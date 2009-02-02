Парсер кэша поисковиков упавшего сайта

$20
Веб-программированиеЗавершен1 заявка230 просмотров
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Требуется собрать все закэшированные (Yandex, Google) страницы сайта, который уже не работает.

Сохранять все линки и структуру необязательно. Сайт парсится для переноса на новую платформу phpbb2 в полуавтоматическом режиме. Нужно продумать вариант авто-переноса всего в базу форума (временный раздел) для последующей сортировки модераторами по новым разделам.

собственно сайт был: g o l d k e y s 2 dot ru.

15 лет назад
zainifico
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AlexBlackAngel
Алексей 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Была
14 дней назад
15 лет назад
$50
3 дня
Подходит к работе творчески, ответственно. По срокам для меня было не критично, но, видимо, занят параллельно в нескольких проектах.
Всё было наверное хорошо. Я уже ничего не помню, меня заставили написать этот отзыв.