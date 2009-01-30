Доделать сайт,1 страница

Загружаем сайт, видим такого размера как сейчас знак плавно (ненавязчиво) вращающийся. при наведении он проявляет реакцию в виде пульсации к уменьшению. а при клике в любую часть он уменьшается в размерах и застывает на месте.. от лепестков появляются отвитвления в виде(пока простых) плашек с логотипами отделений холод, тепло,воздух. на этих плашках краткая информация об отделах и ссылки на эти сайты

лого http://free.hallowed.ru/logo1.swf