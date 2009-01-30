Доделать сайт,1 страница

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка213 просмотров
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Загружаем сайт, видим такого размера как сейчас знак плавно (ненавязчиво) вращающийся. при наведении он проявляет реакцию в виде пульсации к уменьшению. а при клике в любую часть он уменьшается в размерах и застывает на месте.. от лепестков появляются отвитвления в виде(пока простых) плашек с логотипами отделений холод, тепло,воздух. на этих плашках краткая информация об отделах и ссылки на эти сайты

лого http://free.hallowed.ru/logo1.swf

15 лет назад
gorholod
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
fly1ted
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Рекомендую флэшера!Отличный парень,все делает вовремя... Пожалуй первый порядочный лансер.Удачи Александр!
Работа выполнена и оплачена.
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