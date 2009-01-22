Создание анимационного мультика для компании

$500
Веб-программированиеЗавершен8 заявок191 просмотр
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Мульт должен иметь хорошую графику, и продолжительность более 2 минут!

15 лет назад
Virus95
Андрей 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
mkmult
Maska 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$100
2 дня
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