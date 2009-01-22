Сделать сайт-визитку.

Функционал похож на www.saharok.ru. Дизайн уже готов. ТЗ - в почту выбранному исполнителю. Срок на работу - около недели.

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