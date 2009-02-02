Доработка импорта csv для магазина (php+mysql)

Требуется доработать скрипт импорта из csv файла в магазин.

Сейчас скрипт в административном интерфейсе предоставляет возможность выбрать категорию, и импортирует в неё товары.

Требуется:

1. автоматически определять категорию из csv файла по названию, если категория существует, то импортировать в неё, если нет - добавлять категорию, и импортировать во вновь созданную категорию. Естественно, проверяется уровень вложенности категорий.

2. при импорте проверять товар по артикулу, далее как обычно - если найден товар с таким же артикулом, то обновлять (импортировать с заменой старого), если в существующей базе артикул не найден, то добавлять товар. если в базе есть, а в импортируемом cvs нет, то не трогаем, а оставляем как есть.

остальной функционал скрипта импорта должен остаться неизменным и как минимум не пострадать :)

в дальнейшем, видимо, будет задача дополнительной обработки полей дополнительных характеристик, по типу того как это делается в магенте или вэбасист-шопскрипте.

но на данном этапе не критично. если есть желание сделать сразу - я только за, соответственно бюджет будет увеличен, но немного.

в приницпе, пункты 1 и 2 - это пара часов работы квалифицированного программиста, если знать структуру базы и код скрипта. не зная их - дополнительно пара часов, чтобы разобраться. (может, конечно, я и чересчур оптимистичен здесь, не знаю) со своей стороны готов сказать, что куда импортируется.

ну и на последок всё-таки скажу - речь идёт про ECShop, версия последняя, может быть предоставлена при необходимости (только следует иметь в виду, что она китайская без русского и английского, но для тех кто знаком с этим шопом, видимо, проблем не будет).

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