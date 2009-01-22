Модуль для ShopCMS

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок223 просмотра
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Есть магазин на данной cms, при наполнении магазина добавлял дополнительную характеристику к товарам - "Производитель", теперь нужно сделать чтобы на главной странице выводился список производителей.

Типа как на примере снизу, есть вывод товаров, а ниже выбор по производителям:

http://ersport.ru/

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15 лет назад
kredit24
Валерий 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад