Разработка модуля на Flex/Flash

Необходимо разработать модуль на Flex/Flash который будет брать данные динамически из PHP скрипта.

PHP скрипт будет делать наш программист под требования Flex.

Нужно хорошо знать Flex/Flash и английский язык(переписка с заказчиком).

Без предоплаты, но можно платить в 2-3 этапа.