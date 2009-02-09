Задание на парсинг

Очень понравилась ответственность Григория по отношению к взятым на себя обязательствам. К сожалению так уж получилось, что Григорий не смог справиться с заданием. Не совсем по его профилю оно было. Но зато он САМОСТОЯТЕЛЬНО предложил компенсировать возникшие в результате его сбоя финансовые убытки и компенсировал их в полном объеме. Самое главное качество профессионала у него присутствует. Очень радует, когда встречаешь людей, относящихся к взятым на себя обязательствам так же как и я. В дальнейшем планирую поддерживать связь и приглашать Григория на проекты, ближе соответствующие его специализации. С уважением, Евгений.