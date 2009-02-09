Задание на парсинг

$20
Веб-программированиеЗавершен8 заявок462 просмотра
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Требуется 2 скрипта

1. Из командной строки парсит сайт и скидывает данные в БД

2. Обеспечивает web-интерфейс для поиска по спарсенным данным.

15 лет назад
egenius
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
15 лет назад
$37
5 дней
Очень понравилась ответственность Григория по отношению к взятым на себя обязательствам. К сожалению так уж получилось, что Григорий не смог справиться с заданием. Не совсем по его профилю оно было. Но зато он САМОСТОЯТЕЛЬНО предложил компенсировать возникшие в результате его сбоя финансовые убытки и компенсировал их в полном объеме. Самое главное качество профессионала у него присутствует. Очень радует, когда встречаешь людей, относящихся к взятым на себя обязательствам так же как и я. В дальнейшем планирую поддерживать связь и приглашать Григория на проекты, ближе соответствующие его специализации. С уважением, Евгений.
Евгений, я предупредил Вас на 4-й день о том, что я не потяну. Потратил после этого ещё несколько дней. Натолкнулся на неодолимое для меня препятствие. Сообщил Вам и об этом. Последнее обстоятельство (обнаружение и идентификация препятствия) уже само по себе результат. Отдать Вам результаты своих упражнений не считаю возможным. Незаконченные работы я никогда не отдаю. Если Вы считаете, что каким-либо образом я Вас подвёл, укажите сумму компенсации, я оплачу. С уважением, Григорий.
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