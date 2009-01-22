3 PHP класса платежных систем.

Есть магазин на данной cms, при наполнении магазина добавлял дополнительную характеристику к товарам - "Производитель", теперь нужно сделать чтобы на главной странице выводился список производителей. Типа как на примере снизу, есть вывод товаров, а ниже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать три прокомментированных класса на PHP для
https://cms.paypal.com/ca/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=marketing_ca/canada_pro_landing3
одноразовый и повторяющийся биллинг.
если есть готовые еще и лучше.
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