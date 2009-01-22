Функция проверки обратной ссылки

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок230 просмотров
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Требуется написать всего лишь одну функцию.

Она должна проверять наличие ссылки на

удаленной странице на мой сайт. А также проверять,

разрешена ли индексация этой ссылки.

boolean checkbacklink(str $mysite, str $backpage);

На вход этой функции даётся

1) $mysite - адрес хоста, например site.ru или www.example.com

2) $backpage - любой урл

Функция вовзращает TRUE, если индексация найденной ссылки разрешена

Функция возвращает FALSE, если ссылка не найдена или индексация ссылки запрещена каким-либо способом.

Примечания:

Какими способами можно запретить индексацию?

а) robots.txt

б) мета-тег для роботов

в) noindex

г) некорректный ответ сервера

д) rel=nofollow

Кто не в теме, не беспокойте.

Критерий выполнения строго указан, поэтому предпочтение

исполнителю с наименьшими требованиями,денег мало :)

15 лет назад
WormEus
Сергей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
php_aztek
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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