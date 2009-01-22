Написать модули на DLE

Дизайн уже готовый, написан на дивах.

Задача:

1. Написать каталог предприятий на ДЛЕ (Есть готовый каталог его надо переделать или с нуля написать)

2. Встроить доску Джокер в ДЛЕ, админка и бд может быть отдельная

3. Настроить движок, вывод новостей, рекламные площадки, поставить несколько доп. модулей готовых

Пожалуйста, не пишите те кто не уверен в своих знаниях. Так как очень время жмет!