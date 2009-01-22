Работа с Brightcove Project

Здравствуйте.

В ближайшее время мы планируем начать проект с использованием Brigtcove сервиса. В целом это будет вебсайт который на 80% будет использовать BC. Главное требование к соискателям – опыт работы с

http://help.brightcove.com/developer/docs/player-api.cfm

http://help.brightcove.com/developer/docs/media-api.cfm

Ответы типа “сделаем” не рассматриваются.

Елси Вы действительно работали с этим сервисом то дайте ссыли на проекты которые Вы делали либо опишите Ваш опыт работы с ВС сервисом.

Спасибо.