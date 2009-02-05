Необходимо разработать панель администратора

Требуется 2 скрипта 1. Из командной строки парсит сайт и скидывает данные в БД 2. Обеспечивает web-интерфейс для поиска по спарсенным данным.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать панель администратора и панель пользователей для сайта по прикрепленному ТЗ.
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