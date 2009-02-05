Необходимо разработать панель администратора

Веб-программированиеЗавершен11 заявок226 просмотров
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Требуется разработать панель администратора и панель пользователей для сайта по прикрепленному ТЗ.

15 лет назад
osterok
Ефимов 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
sera2007
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$100
4 дня
Большое спасибо. Сделал очень хорошую админку, все точно по ТЗ и даже больше. Без вопросов подправил все указанные недочеты. Буду дальше сотрудничать.
Четко, лаконично, профессионально! С оплатой все ок! Все что нужно для хорошего заказчика!!
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